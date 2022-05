Kövér László, az MCC vezető oktatója előadásában egyebek mellett arról mesél, ha már Tanzániában jár az ember, miért is ne „ugrana fel” Afrika legmagasabb hegyére egy trendi csúcsfotóért. S arra a kérdésre is válaszol, hogy a pandémia idején miért utazik az ember Afrikába; illetve mennyire volt leányálom elérni a közel 6000 méteres csúcsot. Az expedícióról készült highlight képek és rövid videók bemutatása mellett az utazás fizikai és pszichikai hátteréről is részletesen szól az előadó.