A több mint félszáz verset tartalmazó kiadvány Szomi Kralj Béla első olyan verseskötete, amit magyar nyelven írt. Költeményei korábban szlovén nyelven kerültek nyomtatásba, vagy magyarra fordítva publikálta őket a szerző, akit szövegíróként ismerhetett meg a muravidéki magyar közönség. Szomi Kralj Béla ugyanis a régió multikulturális identitását és örökségét felvállaló Kontrabant zenekar vezetője és egyik fő dalszerzője is. A kötet bemutatója kapcsán a szerkesztő, dr. Bence Lajos kiemelte: Szomi Kralj Béla – aki régi adósságot törlesztett a kötettel – nemcsak szövegíróként, de költőként is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Verseiben a szerelemnek kiemelt hely jut, ám ez nemcsak párkapcsolati viszonylatban értelmezhető, hiszen a szülők és a szülőföld iránti érzelmeit is megfogalmazta.