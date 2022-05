„Készülj fel jó beszélgetésekre, örömteli találkozásokra. Hozd az érdeklődő és kíváncsi éned, a családodat, és hívd el a barátaidat is. Jó idő esetén szabadtéren, a skanzen zöld füvén, eső esetén ugyanitt a nagysátorban.” – szól a meghívó szövege.



A Zalai Falvakért Egyesület és a Mi. Nők. Egymásért.Együtt. szervezői csoportja a Flex társadalmi felelősségvállalást megvalósító támogatásával negyedik alkalommal kínál a zalai nőket, közélet, közösségi élet iránt érdeklődőket megszólító napot. Tánczos Mónika stílus coach, Grecsó Krisztián író, Dóka Éva borász és Rambala Éva kommunikációs tréner után ezúttal többek között Bartal Kiss Rita bábművész, Kozma Zsuzsa, egy építőipari vállalkozás vezetője, Nagy Réka klinikai szakpszichológus lesz a pódiumsátor vendége. Velük lapunk munkatársa, Arany Horváth Zsuzsa beszélget 20-20 percben.



Az Élő könyvtár sátorban élő személyek lesznek a könyvek, köztük és„olvasóik” között személyes párbeszéd zajlik. Például vendégmunkásként Németországból Lehmann Ágnest, a kereszténység és spiritualitás tárgyában Csángó Zsuzsát, a falugondnokok életéről Szabóné Kiss Mariannt, a polgármesterekéről Bedő Andreát (Bödeháza) és Horváth Zsuzsát (Kispáli) hallhatja a közönség.



A kreatív sátorban a bútorfestés házi tudományába Kozmáné Vadász Viki kalauzol, az Egészség sátorban Kósa Ági ad étkezési tanácsokat, Horváth Zsuzsa gomolya sajtot kínál. Lesz családjogi tanácsadás, dr. Kovács Orsolya ügyvédet kérdezhetik, a szorongásról, a női életciklus változásairól Nagy Rékával válthatnak szót. Tanácsaival jelen lesz dr. Krekó Kata és Salamon Györgyi, szépségápolásról szól Kiss Izabella kozmetikus, divatról Tánczos Mónika, az informatikai tudásról Bedő Andrea. Játszósátor várja a gyerekeket, benne Sánta Kurszán, Iványi Ildikó, Gergely János. A karriersátorban a Flex munkatársai válaszolnak, túrákat Szabadi Olga és G. Molnár Erzsi ajánl, de skanzentúrára is lesz mód, sőt, a házak körüli munkákból is kivehetjük a részünket. Grafikus és festő növendékek alkotnak (Cseh Rebeka, Simán Kira, Szilasi Lili), egy sátorba virágudvar költözik, Molnár Tamás és Spilák Zsolt kertészeti ötletekkel jön. A sütés, főzés a falugondnokok feladata lesz, étkezési eszközöket mindenki hozzon magával a környezetkímélés okán.