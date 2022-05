Először szervezte meg saját területén a korábban a városnapi programokhoz kapcsolódott fesztiválját a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központja. A szombati rendezvény – amely többek közt oktatóknak és hallgatóknak szóló csapatversenyt, főzőversenyt, előadásokat, táncbemutatót tartalmazott – az öregdiákokkal és minden más érdeklődővel együtt mintegy 150 főt vonzott. – A PEN Fesztet szeretnénk hagyománnyá tenni, azzal a különbséggel, hogy a jövőben inkább a beiskolázási időszakhoz igazítanánk, vagyis ősszel tartanánk meg – foglalta össze Fülöp Réka kommunikációs koordinátor, hozzátéve, hogy ezúttal azért döntöttek a tavaszi időszak mellett, mert most ért véget a szorgalmi időszak, a vizsgák kezdetéig viszont van még néhány hét.



– A rendezvény hármas célt szolgált – magyarázta tovább Fülöp Réka. – Egyrészt a hosszú, eseménymentes időszak után szerettünk volna a hallgatók számára szórakozási lehetőséget kínálni, emellett a városban működő középiskolásokat is orientálnánk a Pannon Egyetem felé, s ennek jó eszköze lehet egy ilyen esemény, de a lakossággal meglévő jó kapcsolatok további ápolására is törekszünk. Szeretnénk megmutatni nekik is, hogy a Pannon Egyetem nyitott intézmény.