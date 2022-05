Hencsei Margit polgármester lapunknak elmondta: a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázatukkal 25 millió forint támogatást nyertek a kultúrház felújítására. Azonban az építőanyagárak és más költségek emelkedése miatt a támogatási összegből nem lehetett volna megvalósítani a tervezett felújítást, így jelentős összeget – 7, 5 millió forintot – kell önerőből biztosítaniuk, a beruházás összköltsége 32, 5 millió forint.

- Nagyon örültünk, hogy sikerrel járt a pályázatunk, hiszen az 1960-as években épült épület felújítása már igencsak időszerű volt - jelentette ki Hencsei Margit. - A beruházás keretében homlokzati szigetelés és külső színezés történik, illetve hőszigeteltre cserélünk néhány korszerűtlen nyílászárót. Az épület nyugati homlokzatának megbontásával új bejáratot is kialakítunk mozgáskorlátozottak részére, amelyen keresztül közvetlenül az előtérbe juthatnak az érintettek, vagy akár a babakocsival érkező kismamák, akiknek eddig nehézkes volt a bejutásuk az épületbe. Ugyanis csak a nagytermen keresztül tudtak bejönni, ahol viszont hétköznapokon az iskolai testnevelés órák zajlanak. Szintén a nyugati oldalon járdával kötjük össze a könyvtár bejáratát az újonnan nyitott mozgássérült bejárattal, biztosítva a kulturált megközelítés lehetőségét. Megújul továbbá a főbejárat lépcsője, ami már balesetveszélyes volt. Mivel a lépcső nem rendelkezett rendes alappal, alá kellett betonozni, s új burkolatot is kap.

Belső átalakítás csak a mozgássérült bejárat kialakítása miatt lesz, az előtér és a nagyterem közti folyosó kap ezzel együtt új burkolatot.

A polgármester hozzátette: ha a felújítási munkákkal elkészülnek, jelentős tereprendezés után a külső környezet is megszépül. Azt is elmondta: tavaly a Magyar Falu Program kiírása alapján lehetett pályázni rendezvényre, illetve eszközbeszerzésre. Ennek keretében vásároltak egy kültéri pingpong asztalt és néhány játszótéri játékot.

- Ezen kívül tavaly sikerrel szerepeltünk a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, most pedig a Magyar Falu Programon és 20, illetve 10 millió forintot nyertünk a Kossuth utca alsó része járdájának felújításához - folytatta Hencsei Margit. - Megkötöttük a vállalkozói szerződést, így hamarosan indulhat a kivitelezés. Van egy vis maior támogatásunk, amiből pedig három nagy csapadékvíz-elvezető árkot tisztíttatunk ki három különböző helyszínen, ennek a kivitelezése is hamarosan kezdetét veszi. Megvalósul továbbá a lakosság régi igénye, gyalogátkelő-hely készülhet az iskolánál, a forgalmas 74-es főútvonalon. Az igazi az lenne -mi szeretnénk is-, ha a közelében 30 kilométer/órás sebességkorlátozás is életbe lépne, de a szakemberek ezt nem látják indokoltnak. S végül, de nem utolsósorban: szintén a Magyar Falu Programon nyertünk 6 millió forintot a község kútvölgyi részében megépítendő játszótérre.