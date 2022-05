A kétnapos rendezvény pénteken nemzetközi borminősítővel kezdődött, amelyre 70 mintával neveztek a termelők. A helyi gazdák 34, a horvátországi termelők 24, a szlovén borászok 12 bormintát vittek a versenyre. Ebből 11 részesült aranyérem díjazásban, ezüstöt 49 bor kapott, míg 10 minta bronzérmes lett. A helyi termelők öt aranyérmet kaptak, a szlovén és horvát gazdák hármat-hármat vihettek haza. A verseny legjobb fehérbora díjat – egyúttal a Bajnok Bor címet – a szlovén Vina Bratusa kapta 19,3 pontot érő muscat ottonel boráért. A legjobb rozé a helyi Vino Vlasics Borpince cuvée-je lett, a legjobb vörösbornak járó serleget pedig a horvátországi, krizevci Stjepan Bugarin borász vehette át cabernet sauvignon boráért.

A falu bora címet a Vino Vlasics Borpince helyben termett szőlőből készült szürkebarátja nyerte el. Másnap a Szent Orbán-napi ünnepséggel folytatódott a program. Ezt eredetileg a szőlőhegyre tervezték, ám a kedvezőtlen időjárási előrejelzések miatt mégis a faluházban tartották meg. Itt Vlasics Lajos, az egyesület elnöke mondott köszöntőt, amiben felidézte a névadóhoz fűződő legendákat is. – A Szent Márton Borbarát Egyesület minden évben megtartja a szőlővel és borral kapcsolatos védőszentek ünnepeit – mondta az elnök. – Elsőként Szent Vince napját, majd Szent Orbánét. Szent Orbán a szőlő, a szőlőművelők, a kádárok, kocsmárosok, a vincellérek és a borisszák védőszentje, akihez azért fohászkodunk, hogy a virágzás előtti kritikus időszakban, amikor nagyon érzékeny a szőlő, a bőséges és jó minőségű termést elősegítő jó idő legyen.

Vlasics Lajos lapunknak elmondta, Szent Orbán napjához olyan hagyomány is kötődik, hogy kedvező időjárás esetén borral locsolják meg a szőlőhegyen található szobrait, ám ha jeget hoz, akkor sárral, kővel dobálják meg. Ez utóbbira a tótszentmártoni egyesület 15 éves fennállása során szerencsére egyszer sem volt szükség. Az ünnepségen a tótszentmártoni kulturális egyesület kórusa horvát nyelvű dalokat is bemutatott, hiszen az anyanyelv ápolását legalább olyan fontosnak tekintik a horvát nemzetiségiek által is lakott dél-zalai községben, mint a borászati hagyományokét. S itt mutatták be a Szent Márton Borbarát Egyesület 15 éves jubileumra készített zászlaját.