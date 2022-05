A krisztusi keresztutat 14 képben megidéző stáció adakozásból készülhetett el, az adományozó a Budapesten élő Rákosa József, a falu szülötte, aki nem szakadt el a zalai községtől, kötődik az itteni eseményekhez, emberekhez. Az új stáció táblaképeinek sorát múlt csütörtökön bensőséges ünnepség keretében adták át. A folyamatról Újvári Katalin, Lakhegy polgármestere számolt be az egybegyűltek előtt, Kovács Erzsébet képzőművész is felidézte az alkotás folyamatát. A ceremónia hangulatához a lakhegyi óvodások és iskolások verses-énekes műsora is hozzájárult. A kápolna bejáratához előtető is készült, ami jó szolgálatot tesz eső idején, ha nem fér be mindenki az épületbe. A lakhegyiek a kápolna állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodnak, mondta lapunknak Újvári Katalin polgármester, a közeljövőben a szigetelést szeretnék megerősíteni.

Galéria: