A civil szervezet azért létezik, mert ahogy a Mai Igét elkezdték terjeszteni 2005-től, látták annak lehetőségét, hogy Isten igéje ily módon nagyon sokakhoz eljuthat. Ma már több mint 30 kiadványt gondoznak, s az elektronikus médiatérben is szeretnének minél értékesebb, érthetőbb, bibliai alapú, keresztyén tartalmakat megjeleníteni – szögezte le Nemes Nándor.



– Az egyik legnehezebb dolog megérteni: mit is akar a Biblia mondani nekünk, Isten hogyan gondolja a mi életünket, s miként tudjuk „aprópénzre váltani” a Könyvek Könyvébe foglalt üzeneteket – folytatta az alelnök. – Ez sokaknak nagy kérdés, nem értik, nem tudják, hogyan kell hozzáállni, értelmezni mindezt. Sok a félreértés ezzel kapcsolatban, s ezek a kiadványok pont azt szolgálják, hogy az emberekhez, a mindennapjaikhoz, a felmerülő problémáikhoz közel jöjjön mindaz, amit Isten mond nekünk.



A család, a munkahely, a napi stressz, a média, a hírek, a bennünket körülvevő események kapcsán kap az olvasó iránymutatást arról: Isten hogyan szeretné, hogy viszonyuljunk a Biblia tanításaihoz, amivel megáldhat bennünket, s velünk lehet az élet minden területén, tette hozzá Nemes Nándor, hangsúlyozva: mindezzel „a mi oldalunkon állva, értünk s általunk tud cselekedni az Úr”.



A baptista lelkipásztor kiemelte: azért tudott növekedni az alapítvány, mert minél többet terjesztettek a kiadványaikból, annál nagyobb volt az igény azokra. Egyre több visszajelzés, sőt: támogatás érkezett, amire nem is számítottak az első időszakban.



Mindezek pedig arra ösztönözik az alapítvány munkatársait, hogy folytassák a munkát, s igyekezzenek minél több embert elérni.



– A hab a tortán, hogy azt látjuk: olyan helyekre is eljut ilyen módon Isten szava, ahová mi nem feltétlenül – emelte ki Nemes Nándor. – Például börtönökbe, kórházi ágyakhoz, szociális és idősotthonokba, vagy éppen cigánytelepekre, ahol az Úr mindenképpen szólni akar az emberekhez.

A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány kiadványai a hévízi protestáns templomnál is megtalálhatók.