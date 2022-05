Mint azt dísznövénykertész olvasónk mondta, ezen vélekedésével nincs egyedül, más is így látja a helyzetet. Megfigyelései szerint a Szlovénia felől érkező esőfelhők Nagykanizsa előtt valamiért szétválnak, majd a városon túlhaladva újra egyesülnek és Somogyban már csapadékot is adnak. Olvasónk szerint ennek oka a jégkármérséklő rendszert alkotó talajgenerátorok, melyekből sok van a dél-zalai város térségében.

Megkerestük az ügyben a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtóosztályát, melynek illetékese válaszában előre bocsátotta: az országos talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer 2018-ban kezdte meg működését, azonban az alkalmazott technológia hosszabb múltra tekint vissza. Talajgenerátoros védekezést immár több mint három évtizede alkalmaznak Magyarországon, az azt megelőző időszakban rakétákkal védekeztek a káros jégesők ellen. Megelőző jelleggel Európa több országában, így például Franciaországban, Németországban, vagy Ausztriában is működtetnek különböző jégkármérséklő rendszereket.

Zala megyében ennyi helyszínen működik talajgenerátor

Forrás: NAK

Magyarországon 986 darab talajgenerátor működik, ebből 42 található Zala megyében, Somogyban pedig 62 darab. A talajgenerátoros jégkármérséklés során a földön telepített generátorokban elpárologtatott acetonos ezüst-jodid hatóanyagból 0,06-0,08 mikronos ezüst-jodid kristályok alakulnak ki, melyek a felhőzet jégveszélyes magasságába érve mesterséges jégmagokat képeznek. A folyamat során a felhőzetben a jégmagok nem gátolják a jégszemek kialakulásának folyamatát, csak a kevés nagy méretű, akár teniszlabda nagyságúra meghízó jég helyett sokkal nagyobb számú, azonban jelentősen kisebb, búza, borsó, esetleg cseresznye méretű jég alakul ki. A felhőzetből aláhulló kisebb méretű jég a talajfelszínt elérve nem, vagy csak jóval kevesebb kárt okoz, mint a nagy jégdarabok.

Hangsúlyozták: a rendszer hatásával kapcsolatban tévhit, hogy a működése során szétrobbantja a felhőket, így nem is idézhet elő tartós szárazságot, vagy aszályt. A Zala megyében tapasztalható aszályos időjárás nem területspecifikus, az az elmúlt éveket tekintve sajnos, az ország egészére jellemző. A klímaváltozás következtében hazánkat egyre kevesebb páradús légtömeg éri el, így a csapadék mennyisége is kevesebb. Ezt alátámasztja, hogy az idei év eddigi legaszályosabb időszaka február és március hónapban volt, amikor a jégkármérséklő rendszer még nem is működött - azt csak április 15-től üzemelték be. Egy óra alatt egy generátor nagyságrendileg 1 gramm ezüstjodidot juttat a légkörbe, mely a széljárás és feláramlás függvényében 50-100 négyzetkilométer kiterjedésű területen fejti ki hatását. Ez a mennyiség nem tudja befolyásolni a légköri tényezőket, nem lesznek kisebbek a felhők és nem esik miattuk kevesebb csapadék, csak a felhőzetben kialakuló jégszemek mérete csökken - írta válaszában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtóosztálya.