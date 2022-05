A pályázat kiírójának az volt a célja, hogy segítse az általános iskolákat, valamint a 8 évfolyamos gimnáziumokat a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakításában. A Kiskanizsai Általános Iskola pályázatát az intézmény pedagógusa, Dávidovics Mária készítette el. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek köszönhetően az iskola hiánypótló fejlesztést valósíthat meg.

– Országosan öt pályázat nyert, köztük mi, Zala megyéből immár második alkalommal, idén pedig egyedüliként – bocsátotta előre Molnár István intézményvezető. – A megvalósítandó kültéri fejlesztés részben az iskolában folyó Sakkpalotaprogramhoz kapcsolódik, mert az elnyert támogatásból egy kültéri, úgynevezett sakktesipályát, valamint egy lábteniszre is alkalmas sportpályát alakítanánk ki. Ez utóbbit két mobil kapuval minifocipályaként is használhatnánk. Az óriás sakktábla gumitégla-borítással új mozgásfajták kipróbálását teszi lehetővé, innovatív mozgásfejlesztési alternatívát kínál az alsósok testi nevelésében. Lehetőséget nyújt például ritmikus mezőbejárásokra, gördeszkás bejárásra, golf-, tenisz-, pingpong-, valamint tollasütős irányított labdavezetésekre. A sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket, újszerű mozgásformák elsajátítását is szeretnénk kihasználni. A lábtenisz-, egyben minifocipálya a gyerekek hatalmas mozgásigényét is képes lesz kielégíteni, új lehetőséget biztosítva a balesetmentes labdajátékhoz. A munkálatok hamarosan elkezdődnek és reményeink szerint nyár végére le is zárulnak, tehát a gyerekek szeptemberben birtokba vehetik az objektumokat. Az átadást a jubileumi tanévünk tanévnyitó ünnepségén szeretnénk megejteni, az iskola idén ünnepli fennállásának 180. évfordulóját.

Az igazgató hozzátette: a beruházás az intézmény „B”-s térfelén, egy eléggé rossz állapotú részen, az úgynevezett sport- és játékudvaron valósul meg, ahonnét már hiányzik a gyep, s a gyerekek esős időben sárban, melegben pedig porban kénytelenek játszani. A tankerület támogatásával az érintett területen a kerítést is felújítják.