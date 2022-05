A 18 éves Viktória jelenleg a Kölcsey-gimnázium végzőseként az érettségire koncentrál, boldogsága viszont felhőtlen, hiszen egy nagy álma vált valóra azzal, hogy képviselheti a megyét a Tündérszépek 2022-es fináléjában. Szerencsés, ugyanis a családja mindenben támogatta, keresztanyja meghatódott a sikerén, mely nagyon sok erőt, lendületet ad számára. Előfordult olyan eset is, hogy idegenek felismerték Vonyarcvashegyen, de Zalaegerszegen is megállították már az utcán, hogy milyen csinos és szép. A 180 centiméter magas lány számára ismerős a szépségipar világa, hisz' másfél éve modellkedik, sőt, szeret is a fényképezőgép előtt pózolni.

– A divat világa ugyancsak lenyűgöz, szeretnék kicsit mélyebben belelátni a szépségversenyek kulisszatitkaiba és most a részvétellel ez is teljesülhet – mesélte. – Ezen kívül érdekel az influenszerek élete, az internetes közösségi médiában igyekszem jelen lenni, de még van hova fejlődni. A fővárosban gyakran felkérnek bizonyos fotózásokra, s olyankor megannyi arcomat megmutathatom, ami szintén nagy élményt jelent. Soha nem fáradok el, sőt ez a kihívás mindig feltölt energiával. A szakemberek szerint a magasságom kifejezetten jó a kifutóra is, így a modellügynökségem jóvoltából májusban szerepelhetek egy divatbemutatón. Gyakran mondják, hogy a babás arcom kicsit emlékeztet Palvin Barbiéra, ezért hetente többször kapok meghívást.

Viktória odafigyel magára, hogy mindig ápolt legyen a bőre, s persze az alakját is rendszeresen formálja. Szinte minden nap jár edzőterembe, ilyenkor saját ritmus szerint edz: súlyzós erősítések mellett kardiós tréningek szerepelnek a programjában. Szerencsés, hiszen rajong a zöldség salátákért, amit édesanyjával együtt rendszeresen fogyaszt, bár mindent eszik, de kerüli a gyorséttermek kínálatát.

– Alig várom, hogy elinduljon a verseny, s akár a mentorok közül valamelyik felkarolna, számomra az felérne a győzelemmel – mondta. – Az érettségi után itthon maradnék, a Pannon Egyetem egerszegi kampuszán egy felsőfokú szakképzést szeretnék elvégezni, majd a fővárosban textiltervező szakon tanulnék tovább. A legnagyobb álmom, hogy lehessen egy saját ruhamárkám, ahol a tervezői feladatokat is ellátnám.