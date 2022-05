A világ egyik legrangosabb országúti kerékpárversenye, a Giro d'Italia, melynek a harmadik, utolsó magyarországi szakasza május 8-án vasárnap Kaposvár irányából 14 óra körül éri el Zala megyét.

Ilyenkor a nemzetközi mezőny tiszteletére a verseny színébe, vagyis rózsaszínbe öltöznek az út menti közintézmények, családi házak, de még a kertkapukat is kidíszítik. A szurkolók ugyancsak igyekeznek a lehető legextrémebb jelmezt, vagy épp kiegészítőt viselni, hogy minél nagyobb feltűnést keltsenek, mellyel akár a televíziós közvetítésekbe is bekerülhetnek. Mint ismert az olaszok kerékpáros viadala kétszáz ország, több mint 800 millió nézőjéhez jut el. A 21 szakasz által bejárt régiók, városok turisztikai látványosságai is óriási nyilvánosságot kapnak a napi ötórás élő közvetítés és a beharangozó, illetve összefoglaló műsorok alatt.

Olvasóinktól ez idő alatt a [email protected] címre folyamatosan várjuk a legőrültebb jelmezbe bújt szurkolókról, illetve a feldíszített portákról szóló fényképeket és videókat, melyeket a zaol.hu oldalunkon is bemutatunk.