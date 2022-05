Nagyon sokan próbálnak a bajba jutott embereknek segíteni, köztük Pethőhenye közössége is, ahova a háború kitörése óta több mint negyvenen érkeztek, ami tíz százalékát teszik ki a falu lakosságának. – Sokan úgy gondolkodtak a háborús konfliktus elején, hogy két hét múlva véget ér, és hazamehetnek. Nem így lett, és most már ők is tudják, hosszú távra kell berendezkedniük – tájékoztatta lapunkat Deák István polgármester. Elmondta, hogy a menekültek, nők és gyerekek, többen Kárpátaljáról érkezett magyar ajkúak, de vannak ukrán és orosz nemzetiségűek is.

– A menekültek napi szinten tartják a kapcsolatot az otthon maradottakkal. Volt, aki a házának lebombázásáról kapott hírt, és olyan is, akinek a rokona esett el a háborúban – folytatta Deák István, Pethőhenye polgármestere. Április 28-án a faluba látogatott Kerechanyn Dmytro ukrán követségi titkár, aki a honfitársai miatt érkezett, és örömmel tapasztalta, hogy jó körülmények között élnek Pethőhenyén. Deák István elmondta, hogy a faluban három ingatlanban helyeztek el családokat. A házakat szinte rekordgyorsasággal tették rendbe a falu lakói. Helyiektől és a környékből kapott adományokkal is segítették a menekülteket, ugyanakkor az önkormányzat már nagyon várja a kormány által ígért anyagi segítséget, tette hozzá a pethőhenyei polgármester.