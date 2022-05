A helyszín természetesen az egyetemi központ. Dr. Kaszás Nikoletta főigazgató elmondta: sajnos az elmúlt időszak meglehetősen rendezvényszegénynek bizonyult a járványügyi intézkedések nyomán, több klasszikus programjuk elmaradt. Ezeknek az esszenciája lenne a PEN Feszt. – Szeretnénk ebbe a fesztiválba belesűríteni a Kocamurit, a Tavaszváró kondérpartit, a P-napunkat, sőt, még egy öregdiák-találkozót is – mondta el a főigazgató. – A PEN Fesztre május 21-én, szombaton várjuk az érdeklődőket.

A programok egy részét a hallgatóink készítik a hallgatóinknak, akik a város több pontján is megjelennek majd különféle csapatfeladatokkal. Öregdiákjaink számára pedig múltidéző előadásokkal készülünk, melyekre régi tanáraikat hívjuk meg, s folyamatosan vetítünk majd a képekből és filmfelvételekből is, melyek a 22 évünk alatt születtek. Kora délután főzőverseny, kondérparti kezdődik, majd 15-16 órától szeretettel várjuk az egyetem falain kívülről érkező érdeklődőket is, akik kikapcsolódnának zenével, élő csocsóval, rodeóbikával, táncházzal és a Canischa Zenekar este nyolc órakor kezdődő koncertjével.