A zalalövői új sportöltöző építése 2014-ben kezdődött el, a jelenlegi ütem már az ötödik – tudatta lapunkkal Gyarmati Antal polgármester, hozzátéve, hogy eddig már 82 millió forintot költöttek az épületre, s még további húszmillió szükséges a befejezéshez.

– Jelenleg annak a két csapatöltözőnek a befejező munkálatai zajlanak, amelyeket eddig csak szerkezetkész állapotba sikerült hozni – mondta a polgármester. – Ez azt jelenti, a burkolás, a vakolás, a gipszkartonok felhelyezése, a festés, valamint a gépészeti munkálatok mind a jelenlegi ütemben valósulnak meg. Hasonló feladatok várnak a szakemberekre az emeleti részen található klubhelyiségben is, ahol még a vizesblokkok kialakítását is be kell fejezni. Annak érdekében, hogy a tervezett határidőre el tudjunk készülni, a két helyszínen egymással párhuzamosan zajlanak a munkálatok.

Az öltözők burkolását Csulics András végzi

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Gyarmati Antal hozzátette: a határidő szoros, hiszen június 25-én tartják a Zalalövői Testedző Kör megalakulásának százéves jubileumi ünnepségét. A centenáriumi eseményre tervezik – többek között – az öltöző avatását, valamint a sportegyesület történetét feldolgozó kötet bemutatóját is. A kötetet Herczeg Imre alpolgármester írja.

– Amikor a munkálatok elkezdődtek, még jóval kisebb értékű beruházásról volt szó, de ahogy telt az idő, egyre növekedtek a költségek – tette még hozzá az önkormányzati vezető. – Az utolsó ütem 20 millió forintba kerül, ebből 11 millió forintot tesz ki a taotámogatás, a fennmaradó részt, kilencmillió forintot pedig saját bevételei terhére tesz hozzá az önkormányzat. Ebből az összegből a már említett munkálatokon túl a külső térburkolást is el tudjuk végeztetni. És reményeink szerint ez utóbbi szintén belefér még a kijelölt határidőbe.