A beruházás során egy 8 személyes Kuube Plusz és kettő Kuube Nano 4 személyes okos pad kialakitása valósult meg, mely illeszkedik a Zöld út településfejlesztési programhoz. Az utcabútor nem csupán megvalósított funkcióval (telefontöltés, wifi hotspot, szenzorok stb) rendelkezik, hanem egyenáramú kicsatlakozási lehetőséggel inverterrel is ellátott, amely a következő projektnél szolgáltatja az áramot. Az egyedi dashboard felület a rendszer minden alkotóelemét (pl. megtermelt áram mennyisége) méri.

Az átadáson részt vevő Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos elmondta, a faluban élők életminősége ma már nem lehet rosszabb a városiakéhoz képest, sőt, faluban élni mára inkább előny. Az infrastruktúra mellett ráadásul a közösségben egymásra is számíthatnak, békés, természetes környezetben élve. Nagypáli zalai összehasonlításban minden szempontból kiemelkedően fejlődő község, mondta Vigh László, köszönhetően a polgármester odaadó településvezetői terveinek, ötleteinek, amelyek rendre megvalósulnak, A nagypáli hosszú távú energetikai beruházásokat is üdvözölte a képviselő, hiszen itt a megújuló energia használata már évek óta bevett gyakorlat. Ebbe a tendenciába illeszkednek az átadott padok is.

Nagypáliban okosfalut építenek, zárta szavait. Köcse Tibor polgármester beszédében felidézte, 25 éve járnak a zöld úton Nagypáliban, s 2021-ben elnyerték az Év digitális faluja címet is. A digitális fejlesztés következő eleme a községháza előtti, a napi fogyasztást dokumentáló energiapiramis mellé kerül. Az "energiacsepp" hidrogénnel működő energiatároló lesz, összeköttetésben az okospadokkal, így remélhető, hogy a nappal megtermelt energiát éjszaka visszatölti a rendszer, mondta a polgármester, egyben köszönetét fejezte ki, hogy Vigh László személyében mindig segítő partnert talál Nagypáli az önkormányzati tervek megvalósításához.