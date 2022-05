-Száznegyven vendégre főzzük a gulyást, igyekeztünk mindent jól megszervezni – mondja Szabóné Ibolya a házigazda csácsi Évgyűrűk klub elnöke.

Az "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezete indította útjára azt a nagyszabású Dalos találkozó sorozatot, amelynek mottója: „A zene a dal mindenkié!”, s amelynek eredtileg Lovászi, Nagykanizsa és Zalaegerszeg lett volna a helyszíne. A találkozósorozatból sajnos a nagykanizsai TUNGSRAM Nyugdíjas Klub a gyárban történt leépítések miatt kimarad, viszont az első helyszínen, a csácsi Évgyűrűk Nyugdíjas Klub otthonában a házigazdák nagy odaadással várták azt a nyolc csoportot, akik az egerszegi bemutatkozásra jelentkeztek.

Az eseménysorozat célja, hogy megőrizzék, illetve tovább adják unokáinknak a magyar népdalvilág örökségét, értékeit. A találkozón bemutatta produkcióját a házigazda Évgyűrűk Nyugdíjas Klub Dalköre, a Zalaegerszegi Szív és Érbeteg Egyesület Dalköre, a cserszegtomaji Arany Korúak Nyugdíjas Klub csapata, továbbá a páterdombi Kultúráért Egyesület dalosai, a zalaegerszegi Nefelejcs Nyugdíjas Klub énekesei, a botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai, a Zalabesenyő Nyugdíjas Klub és a Csesztreg Korhatártalan Nyugdíjas Klub képviselői.

A cserszegtomaji Arany Korúak Nyugdíjas Klub csapata aratta a legnagyobb közönségsikert

A találkozó megnyitóján dr. Kocsis Gyula, az "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke hangsúlyozta, hogy a több éves kényszerű hallgatás után, amit a koronavírusjárvány okozott, élednek a nyugdíjas szerveződések, amit jól jelez ez a rendezvény is, amelyre szép számmal érkeztek résztvevők.

A találkozón egymást érték a nívós produkciók, a dalkörök bemutatója mellett többen szólóban is a mikrofon elé léptek. A Dalos találkozón az utoljára bemutatkozó cserszegtomaji csapat előadása olyan fergeteges volt, hogy az utolsó számot visszatapsolta a résztvevő csapatok közönsége.

A dalostalálkozó közönsége, mármint azok, akik befértek a nagyterembe

Amúgy, volt bírálóbizottsága is a találkozónak, dr. Kocsis Gyula, Varjasi Gábor, aki két együttes szakmai vezetőjeként is fellépett a megmérettetésen és Simon Veronika a csácsi általános iskola pedagógusa személyében. Az énektanár azt emelte ki értékelésében, hogy minden előadás tükrözte a közösségi éneklésben rejlő erőt, energiát, s az együvé tartozást. Ezt jelezte Varjasi Gábornak a „Kispiricsi falu végén” című népdal dallamára, a Dalos találkozó tiszteletére írt dala is, amelyet a rendezvény végén, nagy sikert aratva együtt énekeltek el a résztvevők. A dal kezdő versszaka a következő: A csácsbozsoki kastély előtt újra hallik énekszó / Vidám dallam sok nevetés, a dalos találkozó, / Tüzes bor, jó gulyás táplálja a testemet, / Nótaszó, barátság ifjítja a lelkemet.

A Dalos találkozó rövidesen, június 4-én, más résztvevőkkel Lovásziban folytatódik.

Galéria: