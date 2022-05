A viadalon a szakmai értékelést Keszler Viktor borász végezte. A rendezvény a hagyományos közösségi projekt, a Szőlőhegyi Piknik keretében valósult meg.



A térség borászai, bortermelői közül hatvanan küldtek mintát – összesen 153 bort neveztek be, ebből 107 darab fehérbor volt, de akadt egy gyöngyöző- és egy habzóbor, valamint egy úgynevezett narancsbor is szerepelt a mezőnyben. Részt vett a versenyen 18 rozéborminta, illetve egy siller és 24 vörösbor.

A viadalon a borokat 3 csapatban 4-4 fős zsűri bírálta. Elnökeik: I. bizottság – dr. Brazsil József, II. bizottság –Wolf Sándor, III. Bizottság – Vízvári Sándor voltak.



A versenyre Szlovéniából érkezett 11 bor, és 15 horvát bormintát is bírálhattak a szakértők. A horvát borok közül 4 arany, 9 ezüst, 2 pedig bronz minősítést kapott, míg a szlovén minták között 2 arany, 4 ezüst és 1 bronz minősítésű szerepelt, valamint négy oklevél is gazdára talált.



A magyar borok közt az alábbi eredmények születtek: a fehéreknél 3 nagy arany, 21 arany, 61 ezüst, 14 bronz és 11 oklevél mellett döntöttek a bírálók. A rozék versenyében 5 arany, 11 ezüst, 2 bronz minősítés született, a vörösborok mustrájában pedig 6 aranyat, 9 ezüstöt, 9 bronzot és 1 oklevelet osztott a zsűri. A Borút bora címet a Kányaváry Borbirtok Üstökös (2021), Léhárt Tamás Merlot Rozé-ja (2021) és Dóka Éva Cabernet Franc bora (2018) nyerte el. Zalaszentgrót Város bora Keszler Viktor Olaszrizling (2021), Léhárt Tamás Merlot Rozé (2021) és Dóka Éva Cabernet Franc (2018) nedűje lett.