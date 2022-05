Kinek érdemes ellenőriznie, hogy nem lapul-e lejárt érvényességű okmány a zsebében?

– Gyakorlatilag mindenkinek, hiszen a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyi igazolványok, vezetői engedélyek, útlevelek ugyan június 30-áig még használhatók, de utána azonnal megszűnik az érvényességük. A lejárt vagy a május végéig lejáró egyéb okmányok (például közgyógyigazolványok, parkolási igazolványok, forgalmi engedélyek) szintén érvényüket veszítik június 30-ával. Fontos tudni azonban, hogy a 2020. július 4. és 2020. november 3. között lejárt okmányokra ez a kedvezmény nem vonatkozik, azokat már korábban cserélni kellett. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy a biztonság kedvéért valamennyi – magyar hatóság által kiállított és Magyarország területén hatályos – hivatalos okmányát, tehát a személyazonosító igazolványát, vezetői engedélyét, útlevelét és egyéb okmányait is alaposan ellenőrizze.

Hogyan intézhető az okmányok megújítása?

– A személyazonosító okmányok, így a személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél cseréje az ország több mint 300 kormányablakában akár időpontfoglalás nélkül is intézhető, de a lejárt forgalmi engedélyek miatt a műszakivizsga- állomásokat kell keresni. Zala megyében 10 kormányablakban és egy okmányirodában várják munkatársaink az ügyfeleket. Ügyfélszolgálatainkról a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján minden szükséges információt megtalálnak. A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező településeken lakók ügyintézését a kormányablakbusz segíti, amelyben a – veszélyhelyzet ideje alatt – lejárt okmányok cseréje mellett számos ügytípusban van lehetőség ügyintézésre, különböző hatósági ügyek megindítására és az ezekhez kapcsolódó általános tájékozódásra.

Aki internetes lehetőséget szeretne igénybe venni okmánya megújításához, az milyen módokon teheti azt meg?

– A személyi okmányok közül a jogosítvány esetében könnyebbség, hogy meghosszabbítása az ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha már megvan az orvosi alkalmassági engedély, amelyet a háziorvosnál szükséges beszerezni. Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – a részletes tudnivalókkal együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon találnak meg. További lényeges információ, hogy az első jogosítvány kiállítására, a jogosítvány automatikus meghosszabbítására és a kategóriabővítésre vonatkozó online ügyintézés illetékmentes.

Milyen kellemetlenségekkel járhat, ha valaki nem lép időben?

– A lejárt útlevelek, személyi és járműokmányok Magyarországon kívül már jelenleg sem érvényesek, ezért aki külföldi nyaralást tervez, mindenképp újítsa meg a szükséges dokumentumokat. Annál is inkább, mert ezek az okmányok a mindennapi élet számos más területén is elengedhetetlenek. Szükségesek a banki ügyintézéshez, a postai levél átvételéhez, bizonyos gyógyszerek kiváltásához, utazási kedvezmények igénybevételéhez, a közlekedésben való szabályos részvételhez, hiszen autót vezetni is csak érvényes jogosítvánnyal és forgalmi engedéllyel lehet.

Írásunk megjelenését támogatta a Zala Megyei Kormányhivatal.