– Az agrárium mellett az élelmiszer-gazdaság, az erdőgazdaság, valamint a vidékfejlesztés is képviselteti magát ebben a teljes szektort lefedő összefogásban. A kamarai listás szavazás lesz, a választásra szóló tájékoztatót megkapta minden kamarai tag, melyben a megyei listák is benne voltak. Fontos, hogy nem a listáról kell embereket választani, hanem a MAGOSZ és 17 szövetségesének listájára lehet leadni a szavazatot, ami Zala megyében 70 főt jelent, amelyen természetesen a támogató szervezeteknek a jelöltjei is helyet kaptak – tájékoztatott Süle Katalin.

Még márciusban, szakmai fórumon kaptak tájékoztatást a gazdák Zalaegerszegen arról, hogy a magyar kormány által biztosított jelentős nemzeti társfinanszírozás révén történelmi léptékű, több mint 7600 milliárd forintnyi forrás juthat 2023–2027 között a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. A soha nem látott nagyságrendű források révén folytatódik az agrárium fejlesztése, a vidéki falvak, kisvárosok infrastruktúrájának megújítása, a közösségekre támaszkodó és élhető vidéki Magyarország építése.



– A naprakész információk legfontosabb forrása a mintegy 600 fős falugazdász-hálózat, amely tagságunk magas színvonalú kiszolgálása érdekében végzi munkáját, országszerte 1700 irodában. A falugazdászok segítik tagjaink tájékozódását, ügyintézését és a rendelkezésre álló támogatások hatékony lehívását is. A cél az, hogy ne arra kelljen pályázniuk a gazdáknak, ami éppen kiírásra kerül, hanem olyan pályázatokat hirdessen meg a kormány, ami mindenkinek segíthet, és ágazatoktól, üzemmérettől függetlenül mindenki megtalálhassa bennük a lehetőséget – folytatta a NAK alelnöke.

Süle Katalin elmondta: fontos, hogy a hazai gazdatársadalom egységes erőt mutasson, mert csak így lehet fellépni a szektort érintő brüsszeli diktátumokkal szemben.



– A magyar mezőgazdaság az egyik legkörnyezetkímélőbb az Európai Unióban. Van még természetesen hova fejlődni, de ebben a kiírásra kerülő pályázatok fognak majd segíteni. A magyar élelmiszer-előállítás pedig az egyik legbiztonságosabb, nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is. Szigorú szabályrendszerünk a garancia arra, hogy – például az állati eredetű termékek esetében figyelembe véve az előírásokat is – biztonságos élelmiszer kerül az asztalra.

Süle Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy gyakran európai csúcspolitikusok sincsenek tisztában a valósággal. Mint mondta: Frans Timmermans, az Európai Bizottság klímapolitikáért felelős alelnökének „zöldgondolataiban” például sok félrevezető információ van, ami nem szakmai, hanem politikai célokat szolgál. Sajnos az agráriumban nem jártas uniós polgárok a hangzatos címszavakra felkapják a fejüket, elhiszik az igaztalan vádakat, és a gazdákat kiáltják ki fő bűnösnek a klímaváltozásért.



– Ennek sürgősen gátat kell szabni, ezért fontos, hogy a kamara tudja képviselni azt az erőt, amit a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság jelent – zárta gondolatait Süle Katalin.

A május 20-i agrárkamarai választáson Zala megyében 13 helyszínen voksolhatnak majd a választásra jogosult agrárkamarai tagok.