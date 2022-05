Sztankovics Andrea a csereprogram önkénteseként dolgozik évek óta Zala megyében. Elmondta: az utóbbi időben az ázsiai fiatalok előszeretettel választják Magyarországot, thaiföldi, japán, hongkongi cserediák érkezik, de a törökök és az olaszok is kedvelik hazánkat.

– A japán és a thai lány a zalaegerszegi Mindszenty-gimnáziumban tanulnak, s a környéken élnek fogadó családoknál, egy másik thai lány a somogyi Nagyatádon jár iskolába – folytatta. – A rövidebb, egy hónapos programban szereplő indiai lány és fiú a kanizsai Mező-gimnáziumba járnak. Épp ezért éreztem, hogy nyitottá kell tenni a magyar fiatalokat a más nemzetiségű emberek iránt, hogy rajtuk keresztül betekintést nyerhessenek a kultúrájukba, életfelfogásukba. Sokan tartanak tőlük, ezzel az előadással sztereotípiákat szeretnénk feloszlatni, falakat lebontani, hogy befogadóbbá váljanak.

Az önkéntesként dolgozó pedagógus szerint a koronavírus-járvány miatt egy évig alig érkeztek gyerekek, csak a legbátrabbak kerekedtek fel, vállalva a szigorú beutazási szabályokat. Most, hogy az országok enyhítettek a fiatalok is érkeznek, sőt a magyarok is bátrabban utaznak. Esetükben inkább a tengerentúl, vagyis Amerika, Dél-Amerika illetve Japán népszerű célpontok.

Az indai diákok közül a 16 éves Advay Katoch kifejezetten örült a magyarok kivételes vendégszeretetének. Leginkább a közlekedés nyűgözte le, hiszen autósok megállnak a gyalogátkelőhelynél és mindig átengedik. A nyelvi akadályok kissé nehézkessé teszik a kommunikációt, de megtalálták a közös hangot. Az ételek finomak, különösen a lángos ízlett neki, viszont a fűszeresebbet szokta meg, ezért gyakran használ erős paprikát. Tetszik neki a vidék, s főleg az, hogy hűvös van, mert Indiában ebben az időszakban már mindenütt 40 Celsius-fok felett van a hőmérséklet.

A thai Patitta Srila lelkesen mesélt az élményeiről. Kiemelte: a csokoládé egyszerűen lenyűgözte, hiszen mindenféle ízben kapható, mely náluk nem jellemző. És amit még észrevett, hogy a magyar fiúk nagyon helyesek és jóképűek.