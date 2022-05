Hagyományos rendezvénye a Zalakarosi Motorosok Közösségének a szezonnyitó program, melyről a szervezőktől megtudtuk, hogy a tavasz ezen időszaka az, mikor előkerülnek a motorok a garázsokból és mielőtt a nagyobb túrákra elindulnának, megszentelik a kétkerekű járműveket, és bíznak a balesetmentes szezonban.

A motorszentelés több éves hagyomány, bár a pandémia miatt két évet kihagytak, bíztak benne, hogy szép számban érkeznek résztvevők ez alkalommal is. A programhoz az Alföldről és a Pilisből is csatlakoztak a környékbeli motoros klubok tagjai mellett. Az előző évek tapasztalatai alapján 200 résztvevőre is számítottak.

A motorok megszentelését követően Zalakaros utcáin vonultak fel a résztvevők. Nem csak nagy motorral, hanem bármilyen kétkerekű járművel, kerékpárral is csatlakozhattak az érdeklődők. Ezután egyénileg indulhattak túrára a kijelölt útvonalon, ahol három pontot kellett érinteniük a motorosoknak. Az első Zalaszántó volt, majd a zalacsányi tó, a harmadik pecsételési pontot a zalamerenyei pálos majornál találták, onnan tértek vissza Zalakarosra. Akik a három pecsétet begyűjtötték, azokat vendégül is látták őket. Este pedig az AB/CD, majd a Queen Tribute Band zenekar lépett fel, illetve motorkiállítás is várta a látogatókat.

A rendezvényen a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet, így a sebesség betartására, a szabályos előzésekre, az autók melletti elhaladásra, hiszen a motorosok könnyebben sérülnek, nem védi őket a karosszéria. Azt is megtudtuk, hogy a helyi motorosok idén Magyarország és Erdély tájait tervezik körbemotorozni.

Galéria: