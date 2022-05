A tárlaton Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója a mobiltelefontörténeti tárlatról szólva elmondta: a bibliotéka csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz, amely gyűjti a rossz mobiltelefonokat, hogy az emberszabású majmok élőhelye megmaradhasson. Ugyanakkor rátaláltak egy gyűjtőre, aki a repertoárját még bővítheti különlegesebb darabokkal. Utóbbi gyűjtő révén június 24-ig a látogatók számára megtekinthető, hogy honnan is indultak világhódító útjukra a mobiltelefonok.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

– Örömömre szolgált, hogy a Zalai Hírlap hasábjain mutathattam be először a gyűjteményemet – mondta Daróczi István. – Ez kezdetben csak néhány száz telefont jelentett, mára közel 2500 mobiltelefont őrzök otthon. Most ennek egy részét, rendkívüli darabokat, bányásztelefonokat, orvoshívókat és más elektronikai kütyüket mutatok be. Nagy segítségemre volt Benke Dániel könyvtáros, aki segített tematikussá tenni a tárlatot.

Kádár András, a „Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon visszagyűjtő programról beszélt. Kiemelte: négy éve kezdődött három civil szervezet összefogásában a gyűjtés, mely országszerte és a kanizsai könyvtárban is népszerű. A környezetvédelem mellett a különféle, a mobiltelefon gyártásnál is felhasznált anyagok bányászata veszélyezteti a gorillák, a csimpánzok élőhelyét.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

– Ezen felül a gyermekmunkát is visszaszoríthatjuk azzal, hogy újrahasznosításra kerülnek a mobilokban lévő nyersanyagok – folytatta. – Ez egy körforgásos gazdaság, amit segítünk. Az elektronikai és az energetikai ipar számára biztosítunk nyersanyagot, s akkor nem kell kibányászni az eredeti lelőhelyeken, például a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy Ausztráliában a koltán ércet, melyből a tantál fémet állítják elő. Ez kerülhet bele a különféle elektronikai cikkekbe.

Hozzátette: egy mobiltelefont hatvanféle anyag alkotja, ebből csak 17 hasznosítható gazdaságosan. Ha csatlakoznak a kampányhoz és egyetlen telefonkészüléket, töltőt, vagy GPS-berendezést, tabletet bedobnak, akkor 400 forinttal támogatják az intézetet. Ezek visszagyűjtése óriási probléma az Európai Unióban, ám ez a kampány inspirálja az embereket, hogy cselekedjenek.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

– A gyűjtődobozból az újrahasznosítást végző céghez kerül, aki az adatvédelmet is garantálja – folytatta. – Innen pedig Belgiumba szállítják tovább, ahol egy kohóban 1300 Celsius fokon megsemmisítik az alaplapokat. Ahogy csökkentik a hőmérsékletet az olvadáspont alapján válogatják szét a fémeket, s ugyanúgy tömbösítik, mint például az aranyat. Érdekességképpen a tokiói olimpia érmeinek alapanyagául is a mobiltelefonokból kinyert anyag szolgált. Sőt, intézetünk nyersanyagból befolyt adományösszegből az afrikai Ugandában a Bunyonyi-tó partján kikötőt épített a helyi közösség számára és egy iskolahajót. A Magyarországon bedobott telefon újrahasznosításával az afrikai gyerekek taníttatását támogatták. Ezen felül a Hungary Helps Ügynökség pályázatán nyertünk, így újabb 18 kikötőt építhetünk, valamint két további hajó megépítésére lesz lehetőségünk.