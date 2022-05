Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy 10 millió forintos belügyminisztériumi pályázati támogatással, 25 millió forintot meghaladó költséggel, összesen 350 méteres szakaszon újították fel a burkolatokat, és volt, ahol a csapadékcsatornát, illetve a kiemelt szegélyt is kicserélték.

Orosz Ferencné, a térség önkormányzati képviselője a beruházás kapcsán szólt arról, hogy a környéken több felújítás megtörtént, és újabbakat terveznek. Ezek közt említette a Borostyán közt, a Hegyalja és a Nemzetőr utca által közrefogott tömböt, a Pálóczi utcát, valamint az Építők útját.

Balaicz Zoltán és Galbavy Zoltán a Rövid-Jánka utcában megépített kitérőnél tartott tájékoztatón Fotók: a szerző

Az üzletsor előtti gépkocsiparkoló felújítását követően a járdára is sor került a Köztársaság útja déli végén az Átalszegett utca kereszteződésétől az Alsóerdő irányában 120 méter hosszban. Erről szerdán délelőtt tartott tájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester és Bognár Ákos önkormányzati képviselő. Mint elhangzott, a 7,7 millió forintos beruházásban az új aszfaltburkolat leterítése mellett az üzletekhez vezető lépcsőket is megerősítették, felújították. Bognár Ákos a folytatásról szólva elmondta, hogy a Köztársaság úti tízemeletes házak környezetében is felújítják a közlekedőutakat, parkolókat, ezzel szolgálva az itt lakókat, hiszen ezernél többen élnek itt, és sokan keresik fel az itt működő üzleteket a város más részből is, tette hozzá.

A Köztársaság útja déli végén az üzletsor előtt újították fel a járdát, 120 méter hosszban

A várost övező hegyhátak növekvő népszerűségével a közlekedés gondjai is gyarapodnak, hiszen a legtöbb helyen csak a régi szekérutakon kialakult egysávos utcák vezetnek, a Rövid-Jánka utca egyike ezeknek. Mint Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő a szerda délelőtt a helyszínen tartott tájékoztatón felidézte, már 2015-ben elhangzott a kérés a Jánka-hegyiektől, hogy épüljenek kitérők, ezekkel a közlekedést lehet könnyíteni, biztonságossá tenni. A város beruházásában önkormányzati területet igénybe véve épült meg 7,7 millió forintos költséggel a közel 46 méter hosszú, a tetején védőkorláttal ellátott támfallal megerősített oldalú kitérő. Kialakításának köszönhetően több jármű is elfér itt.

Balaicz Zoltán polgármester azt emelte ki, hogy a településrészen változatos igényeknek kell megfelelni, hiszen a családi házas övezet mellett a Jánka-hegy nyugati oldalán már a lakótelepi tömbházak lakóinak kéréseire kell figyelni. A két rész között pedig jelentős a gépjárműforgalom is.