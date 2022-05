Farkas Tiborné polgármester (jobbra) megköszönte a fenntartó Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak, hogy lehetővé vált a beruházás. Kiss Gábor, a megyei könyvtár vezetője (középen) elmondta: 2,4 millió forintért eszközöket és bútorokat is vettek. Legutóbb a régi szekrényes tárolást váltották ki szabadpolcos rendszerrel, és új gyerekbútorokat is kapott a szoba. A helyi igényeknek megfelelően alakították ki a könyvtár állományát, a jövőben pedig gyermek- és felnőtt programokat is szeretnének rendezni itt. A képen balra Gotthárd Pálné könyvtáros.