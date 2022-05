A döntésekről Farkas Szilárd polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta: többek között elfogadták az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadási rendeletét. Megvitatták és elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Az ülésen megalkották a családi portaprogramról szóló önkormányzati rendelet. Elfogadták a központi orvosi ügyeletet üzemeltető kft. 2022. évi szolgáltatási díjait, így áprilistól havonta 235 forint/fő összeget fizet a város a szolgáltatónak 2022. december 31-ig. Megtárgyalták a piac új üzemeltetési szabályzatát, kibővítették a szolgáltatások körét, a helyi termelői piac mellett a klasszikus piac beindítását is tervezik a jövőben. A testület úgy határozott, hogy idén nagy valószínűséggel nem hirdetik meg a helyi lakáscélú támogatást – erről most mégsem született döntés, a soron következő ülésen ismét megvitatják az előterjesztést. Zárt ülésen ítélték oda a 2008-ban alapított „Tanító öröksége” díjat, melyet a díjazott augusztus 20-án vehet át. A strandfürdő kútszivattyújának javításáról is döntött a testület, a berendezés helyreállításának költsége bruttó 1,8 millió forint.