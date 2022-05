A fejlesztés a HACSuNK Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában meghatározott kulcsprojekt, mely a meglévő ingatlanra építve a program céljaként közösségfejlesztő, identitáserősítő és a helyi társadalmi kohéziót szolgáló tevékenység folytatását határozza meg. A projekt alapvető célja a többgenerációs és értékalapú közösségfejlesztés, -építés, megtartva, erősítve és szolgálva természetesen a már meglévő közösségeket is. A beruházásnak köszönhetően a ház az egyes kulturális, közösségi események, programok megszervezésén és lebonyolításán túl a helyi erőforrások ösztönzőjeként, közösségi helyként, kreatív, szellemi, lelki központként is működik majd.

– A jelenleg is közösségi házként funkcionáló épület helyiségeiben új közösségi tereket alakítanak ki a kivitelező szakemberei, meglévő helyiségek összenyitásával létrejön egy kulturális rendezvényterem és különféle szabadidős termek – fejtette ki Nagy Vendel plébános, címzetes apát. – A tervezett fejlesztés (mely bruttó 132 millió forintos fejlesztési forrásból realizálódik) magában foglalja a ház energiahatékony építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági rendszereinek felújítását, s ahogy mondtam már, közösségi tereknek, többfunkciós helyiségeinek a kialakítását, fejlesztését. Ha részletekbe akarunk menni: sor kerül a bel- és kültéri nyílászárók cseréjére, az épület homlokzati és padlástéri hőszigetelő rendszerének, valamint az aljzat vízszigetelésének elkészítésére, beltéri fal- és padlóburkolatok felújítására, s a terasz felújítására. Elvégzik a szakemberek a meglévő víz- és szennyvízvezetékek hálózati cseréjét, s az új fűtési rendszer kialakítását, melynek keretében kondenzációs gázkazánt építenek be. Sor kerül továbbá a meglévő villamos hálózat cseréjére, a tetőhéjazatra pedig napelemes rendszer kerül. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az épület akadálymentesítése is megtörténik. S természetesen a külső hőszigetelést követően az újonnan felhordott vakolat színezését is elvégzik.

Nagy Vendel atya szerint a munkálatok szeptember végére befejeződnek, a hagyományos októberi „Kiskat”-ot, azaz a plébániai napot a tervek szerint pedig már a kívül-belül megújult közösségi házban szeretnék megrendezni.