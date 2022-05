Maszat



Maszat alig egy éves ivartalanított tacskó-jagd terrier keverék kan kutyus. A gyepmester fogta be, így került a menhelyre. Emberekkel nagyon kedves, bújós, barátságos, kifejezetten emberközpontú kutya.

Maszat imád sétálni Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Energikus, aktív kutya, így sportos család illik hozzá. Akár kezdő kutyatartóknak is ajánlott, gyerekek és nyugdíjasok mellé egyaránt. Kanokkal és cicákkal nem ápol jó viszonyt, szukákkal szoktatható, de első sorban egyedüli kutyának ajánlott. Nagyon szeret sétálni, pórázon sétál, igényli is a nagy sétákat. Rövid szőre miatt csak benti vagy benti-kinti tartással fogadható örökbe! Részletek itt.

Gizmo



Gizmo 2020. decemberében született, ivartalanított border terrier keverék kan. Gazdái hozták be, de nem tudtak mit kezdeni aktivitásával, emiatt idősek mellé nem is ajánljuk.

Gizmo kezdő kutyatartóknak is jó szívvel ajánlott Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Kedves, barátságos, emberközpontú kutya, akár kezdő kutyatartóknak is jó választás lehet. Gyerekek mellé is vihető. Egyszer már örökbe fogadták, de szökőssége miatt ismét a menhelyre került, e miatt lakásba fogadható be. Részletek itt.

Dexter



2020. februári születésű, staffordshire terrier keverék kan kutyus. Zalaistvándon a hegyen kóborolt, borzalmas állapotban. Szépen rendbe jött, majdnem teljesen felgyógyult a kezelés hatására, viszont élete végéig milprazont kell szednie.

Dexterhez aktív, sportos gazdi való! Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Dexter aktív, sportos kutya, rengeteg energiával. Kifejezetten igényli a hosszú, kimerítő sétákat, az aktív lefárasztást. Jelleme elég határozott, így CSAK tapasztalt, következetes, sportos gazdáknak ajánlott! Részletek itt.