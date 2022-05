Ami persze csak bemutató volt, mert nem igazi, hanem gyermekméretű játékmackót hozott a földre alpinista technikával Farkas Tibor, a fakivágással és -ápolással foglalkozó Timber-Zala Kft. ügyvezetője, aki munkatársa, Málics Máté társaságában látogatott el az intézménybe a madarak és fák napja alkalmából. Az első ilyen napot a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény nyomán Chernel István ornitológus szervezte meg már abban az évben.

– Ezen a napon a faápolás fontosságáról is szólni akarunk, aminek része, hogy alpinista technikával dolgozunk, és előfordul, hogy bajba került társunkat kell lehozni a magasból. Ezt mutattuk be a mackómentéssel – kezdte Farkas Tibor. – A gyerekek megismerhetik az eszközeinket, és törzsmetszeteket is hoztunk, hogy bemutassuk a fák fejlődését, az évgyűrűket – magyarázta.