A Kölcsey-gimnáziumban tartott esten elsőként Bali Zoltán választókerületi kampányfőnök, Zalaegerszeg alpolgármestere mondott köszönetet a párt segítőinek a kampány és a választások során nyújtott segítségért. Majd Balaicz Zoltán polgármester, a Fidesz helyi elnöke hangsúlyozta: példamutató összefogás és együttműködés eredménye a választási siker. A választókerület országgyűlési képviselője, Vigh László kiváló munkát végez Zalaegerszegért és a térségért – fogalmazott.



A rendezvényen Palkovics László technológiai és ipari miniszter is beszédet mondott. Kiemelte: Zalaegerszegen és a térségben következetes, célirányos munka folyik a fejlesztések tekintetében is. Ennek köszönhetően nemzetközi, nagy kutatóintézetek „sorakoznak” a megyeszékhelyen megvalósult nagy beruházásoknál – köztük a járműipari tesztpályán –, amelyek a kiváló munkának köszönhetően ismerhették meg Zalaegerszeg nevét. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy Zalát „innovatív megyeként” tartsák számon országszerte.



Palkovics László egyúttal felkérte Vigh László országgyűlési képviselőt, hogy a jövőben „Zala megye gazdasági fejlesztéséért” felelős miniszteri biztosként is dolgozzon a megye fejlődéséért.



– A város és a térség fejlesztése a jövőben is kiemelt feladatom. Az elmúlt évek során elkezdett munkát, a haladás útján, a jövőben is folytatom. Azon dolgozom, hogy mindenkinek jobb élete legyen – ezt Vigh László mondta. Kiemelte azt is: munkája során – a családja mellett – nagyon sok támogatást kap a segítőitől, a települések polgármestereitől kezdve a párt minden aktivistájáig. A politikus, aki ötödik ciklusát tölti országgyűlési képviselőként, azt mondta: a munkahelyteremtés és az innovatív fejlesztések, beruházások megvalósítása kiemelt feladata a következő években is.