Kele Lajos polgármestertől megtudtuk: régi ügyük az elavult ravatalozó felújításának problematikája, mely egy nyertes pályázat révén most megoldódik.

– A Magyar falu program keretében nyertünk közel 30 millió forintot egy teljesen új, a kornak megfelelő ravatalozó építéséhez – hallottuk a polgármestertől. – Ez a beruházás hamarosan fizikálisan is kezdetét veszi a régi ravatalozó elbontásával. Sajnos, ez már abszolút nem felelt meg a XXI. század követelményeinek, nem volt benne kiépítve a vízvezetékrendszer, tehát nem volt benne se kézmosó, se mellékhelyiség. Idén további pályázatokat is benyújtottunk: az egyik az óvoda és kultúrház felújítását célozza, ezt a Terület- és településfejlesztési operatív programhoz adtuk be és pozitív elbírálásban részesült. Közel 90 millió forintot sikerült nyernünk az energetikai felújításra. Mivel ez az összeg az áremelkedések miatt sajnos már nem elegendő a teljes körű felújításra, ezért a Magyar falu programhoz is beadtunk egy óvodafelújítási pályázatot, melyen 30,5 millió forintot nyertünk az épület felújítására. Azt gondolom, a felújítás után tényleg nagyon korszerű, minden igényt kielégítő óvodával és kultúrházzal állhatunk a már itt élők és a jövőben Eszteregnyére települni szándékozók rendelkezésére. Az óvodát illetően eszközbeszerzésre is sor kerül a projekt kapcsán és modern tornaszoba is segíti a gyerekek mozgásfejlődését.

Kele Lajos arról is beszélt: jelenleg a felújított hegyi utak esetében a vízkivezetőket építik a kivitelezők, erre az önkormányzat saját forrást különített el annak érdekében, hogy a csapadék oldalirányba távozhassék. Ettől azt remélik, hogy hosszú távon is megóvható lesz az utak minősége.

– A volt iskolában – most közösségi ház – három tanterem felújítása, lapozása és festése folyik – jelezte a polgármester. – Ezekbe a könyvtárt, az Őszirózsa Dalkört és a Rozmaring Népdalkört szeretnénk beköltöztetni.

Kele Lajos hozzáfűzte: benyújtottak egy eszközfejlesztést célzó pályázatot is, aminek még nem történt meg a bírálata. Bíznak a sikerben, a pályázat keretében szárzúzót, magassági gallyazót és lombfúvót vásárolnának.