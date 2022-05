– Sajnos egyre több az elhullajtott hulladék, falun belül és kívül egyaránt. A Várkastély sokak találkozási helye lett, ami örömteli, de ennek az ottfelejtett szemét oldalról is látjuk az eredményét- tájékoztatott Gyerkó Gábor polgármester. Hozzátette, hogy Egervár és Környéke Közösségi Összefogás, valamint a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete gondolt arra, kiegészülve az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesülettel és az Együtt Egervár Egyesülettel, csatlakozva a Te Szedd! akcióhoz is, hogy a Vérkastély melletti játszótér környezetét megszépítik. A lelkes helyiek a közkedvelt játszótér területét is megszabadították az otthagyott hulladéktól, a kavicságyba belenőtt füvet kigyomlálták, és kaszálással tették szebbé a területet.

Fücsök Imre, Buday Józsefné, és Nagy Gyula. Háttérben Tóth András Antal és Újvári Katalin a hinta talaját rendezik.

Forrás: Jóna István

A nemrég alakult Egervár és Környéke Közösségi Összefogás Egyesület tagjai és elnöke, Tóth-Takó Adrienn is részt vett az akcióban.

–Úgy érezzük, hogy a következő generációnak is nagyon fontos szerepe van abban, hogy Egervár ugyanilyen szép maradjon és egyben élhető is. Egyesületünket főként kisgyerekes anyukák és apukák alkotják, tehát mindenképpen példamutatást is szeretnénk ezzel az akcióval a gyermekeinknek-mondta az egyesület elnöke.

Az munkában részt vevő húsz önkéntes harminc zsák hulladéktól szabadította meg a környezetet, majd a program végén májusfát is állítottak a település központjában.