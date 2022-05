A sajtótájékoztatón Kondákor József, Tormafölde polgármestere beszámolt arról, hogy a vidékfejlesztési programban 80 millió forint támogatást ítéltek meg a létesítmény kialakítására, így az önerővel együtt közel 100 millió forint értékben történik beruházás a hegyháton, mellyel a turizmus fejlesztéséhez is hozzájárulnak.

Elhangzott, hogy tíz éve, egy a térség több települését is érintő program keretében épült meg egy faszerkezetű kilátó Tormaföldén is a jó infrastruktúrával rendelkező Szent János-hegy legmagasabb pontján. Az akkor fa alapanyagból készült építmény állapota az évek során leromlott, balesetveszélyessé vált, emiatt lezárták, majd a legalsó szint kivételével le is bontották. Az új tornyot e régi helyére és alapjára tervezik. Az alsó szintjére három elárusító helyiséget alakítanának ki, de külső árusítóhelyeket is terveznek.

Kondákor József elmondta, hogy a kilátó korábban is sok turistát vonzott ide, de található még a hegyen fügeültetvény, illetve csodás kilátás nyílik a Kerka-völgyére. Úgy gondolták érdemes lenne ezt az attrakciót továbbgondolni, és helyi termékeket is bevonni, elérhetővé tenni a látogatók számára, és hasonló turisztikai termékké alakítani a helyet, mint a népszerű Lendva-hegy, ahol szintén található kilátótorony, mellette egyéb idegenforgalmi szolgáltatásokkal teszik teljesebbé a kínálatot. A régi torony lebontásával el is indult a tervezés, hogy Zalában egyedülálló komplexumot építsenek, hiszen nem csak a kilátó szerepét tölti majd be az építmény, hanem a látogatóknak lesz lehetőségük a helyi borokat, termékeket, - fügét, hústermékeket - megismerni, megkóstolni, vásárolni, illetve egy büfének is helyet adna a létesítmény. Továbbá programokat is kínálnak a helyszínen.

A sajtótájékoztatón Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról szólt, hogy a kilátó és helyi piac kialakításának terve egybevág azzal az elképzeléssel, mellyel a Mura-program megszületett. Hozzátette, hogy amióta többet beszélünk ennek a térségnek az értékeiről, azóta több turista látogatja. Ez a kilátó és piac új színfoltja lehet a környéknek, illetve a térség turisztikai központjává válhat.