A helyi kézműves közösség 2020-ban alakult meg, Bocskor Károlyné kezdeményezésére. A Pákán egykor virágzó közösségi élet újrateremtése, a régi hagyományok felelevenítése, a kézműves tudás egymásnak való átadása volt a céljuk. A járványhelyzet alatt beszűkültek a lehetőségeik, de tavaly szeptemberében értékes kiállítást rendeztek a bázakerettyei Aranyág Otthonnal közösen, idén tavasszal tartottak kézműves foglalkozást a művelődési házban és nemrég részt vettek a helyi plébánia családi napján is, ahol kreatív tevékenységgel várták az érdeklődőket.

Idén év elején kapcsolódtak be az országos szakköri tevékenységbe a nemezelést választva. A helyi kézművesek elmondása szerint a nemezelés nem volt könnyű feladat. Összesen 20 foglalkozást tartottak, melyek eredményét a kiállítás mutatja be. A résztvevők készítettek nemezből táskákat, dísztárgyakat, virágdíszeket, maszkokat, falvédőket és állatfigurákat is.

A megnyitón Lukács Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatója nyitotta meg a tárlatot.

Elmondta, hogy ezen alkalommal két, egymástól eltérő kézműves műfaj képviselői mutatkoznak meg munkáikkal, más alapanyaggal dolgoznak, de közös bennük, hogy mindannyian szívvel-lélekkel készítik alkotásaikat. Arról is beszélt, hogy a művelődési intézet a szakkörök elindításával szerette volna a településeken működő kézműves csoportokat aktivizálni, hiszen a pandémia komoly akadályok elé állította ezeket a szerveződéseket.

Hatféle szakkört hirdettek, biztosították az alapanyagot és az eszközöket. A nemezelést, mint ősi magyar kézműves technikát kiemelten szerették volna megerősíteni, hiszen napjainkra háttérbe szorult. Ezért azok, akik ezt a tevékenységet választották dupla mennyiségű alapanyagot kaptak. A következő szakkörök idén ősszel indulnak majd, 16 tevékenység közül választhatnak majd a települések.

A pákai kézművesek mellett a Muramenti Foltboszorkák foltvarrással készített munkáit is megtekinthette a közönség, illetve a technika rejtelmeiről is hallhattak.

A kiállítás a következő két hétben látogatható.