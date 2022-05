A Külgazdasági és Külügyminisztérium a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából tablókiállításon mutatja be, mivel tudta gazdagítani a magyarság az egyetemes katolicizmust, miként kapcsolódik a magyarság a katolikus egyházi intézményekhez. A kiállítás sorra veszi a magyar zarándokok számára leginkább jelentős külföldi kegyhelyeket, különösen azokat, ahol nemzeti kápolnával, emlékművel is jelen vagyunk. Ismerteti a világszerte tisztelt magyar szenteket, jelölteket, jelesebb ereklyéiket. Bemutatja a külhoni magyar katolikus közösségek fontosabb templomait, intézményeit. Tiszteleg azon személyiségek előtt, akik a hit jegyében vitték jó hírünket a világba misszionáriusként, lelkipásztorként, szakemberként.



A 10 roll-up poszteren fényképek, ábrák és kísérőszövegek kalauzolják az érdeklődőket. Ezek tartalmáról a tárlat megnyitóján Vaslabán Csaba plébános köszöntő szavait követően részletesen beszélt Érszegi Márk Aurél vallásdiplomáciai főtanácsadó.



– A magyarság számára a katolicizmus fontos kapcsolódási pontot jelent a világ számos népe és országa felé – mondta. – Zarándokaink már elég korán megjelentek a fontosabb nemzetközi kegyhelyeken. A külföldre szakadt magyarok magukkal vitték szentjeik tiszteletét, s olykor ereklyéiket is, akik ezáltal mintegy „nagykövetekké” váltak a világban.



Az államalapítás óta arra törekedett Magyarország, hogy a kereszténység legfontosabb központjaiban intézményesen jelen legyen

Forrás: Szakony Attila



A magyar misszionáriusok és más jeles személyiségek külföldi működésük során a helyi közösségeket is gazdagítani tudták az amerikai kontinenstől a Távol-Keleten át Ausztráliáig.



Érszegi Márk Aurél kiemelte például, hogy a csíksomlyói Szűzanya kultusza eljutott egészen Irakig, ahol a magyar segítséggel épített katolikus iskolának Böjte Csaba ajándékozta a somlyói kegyszobor mását. De említhető a Magyarok Nagyasszonyának kultusza is, melyet az Észak- és Dél-Amerikába emigrálók vittek magukkal, tiszteletére templomokat emeltek. A Pócsi Szűzanya kultuszát pedig az eredeti kegykép Bécsbe szállítása után a Habsburg Birodalomban számos helyen átvették. A missziók világába is bekapcsolódtak a magyarok, gondoljunk csak Julianus barátra vagy II. András királyra, aki keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre, a mai Szíria területére, ahol ma magyar régészeti misszió van jelen. Emellett a világ legismertebb kegyhelyein is van magyar vonatkozás. Rómában, a Szent Péter-bazilikában található magyar nemzeti kápolna, Fatimában az emigráns magyarok keresztutat hoztak létre Mindszenty bíboros tiszteletére, de hagytunk nyomot Achenben, Lourdes-ban, Jasna Gorában, Mariazellben és Krakkóban is egyebek között.

Az előadó kiemelte még: a Vatikánban találhatók magyar művészek alkotásai, például az Ozsvári Csaba elhunyt ötvös által készített evangé­liumos könyv borítója, melyet ma is használnak a Vatikánban.



Érdekesség, hogy a világ 19 országában zajlik magyar lelkipásztori szolgálat, a 44 plébániát és missziót 88 pap szolgálja, akik 165 helyszínen tartanak rendszeresen magyar szentmisét.



A kiállítás május 28-ig látogatható.