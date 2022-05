Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára – aki maga is a kerekezők között állt rajthoz – az indulás előtt újságírónknak elmondta: a tíz évvel ezelőtti első túrának az volt az egyik célja, hogy a honvédség aktív vagy nyugállományú katonáinak és családtagjaiknak kétnapos kikapcsolódási, közösségépítő lehetőséget kínáljanak. Másrészt a túra a kezdetektől a civilekkel való kapcsolatépítést is szolgálja. Csatlakoztak a programhoz a keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub tagjai is.

– A szívem van tele örömmel, szeretettel mindazon lányok, asszonyok iránt, akik a klub hírét-nevét öregbítik. A kerékpártúrán a hölgyek derekasan megküzdve útviszonyokkal, meleggel, némi emberi figyelmetlenséggel közel 70 kilométert teljesítettek – számolt be lapunknak Bajzik Lajosné klubtitkár.