Mind népszerűbb a kerékpár, ez látható már a belvárosi utcák forgalmán is, mondta Böjte Sándor Zsolt településrészi önkormányzati képviselő. Az új kerékpárút pedig megkönnyíti a szabadidőközpontok megközelítést is. Szólt arról is, hogy a csomópontok átépítésekor gondoltak az akadálymentesítésre, a vak és gyengénlátó emberekre is: számukra a jelzőlámpákat távirányítóval működtethető beszélő berendezéssel szerelték fel, amihez 100 távirányítót biztosítanak.