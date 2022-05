Megismerkedett a Maribori Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének lektorával, dr. Gaál Péterrel, akinek egyik előadása vette rá, hogy figyelme ne csak a Kárpát-medence együtt élő nemzetiségeire, valamint a szórványban élő magyarságra irányuljon, hanem más kisebbségekkel is foglalkozzon. Részben emiatt került a kötetbe olyan tanulmány, ami az Amerikai Egyesült Államokhoz köthető. A könyvbemutatón Székely András Bertalan elmondta: a Kárpáton innen, tengeren túl című esszé- és tanulmánygyűjtemény a tizenötödik önálló kötete. A benne helyet kapott tanulmányok és esszék a megjelenés előtti négy esztendő során születtek. Most is főként a nemzettudat, a nemzet- és nemzetiségpolitika kérdései állnak írásai középpontjában, ám ezúttal más témákkal is foglalkozott. Így bizonyságot tesz keresztyén hitéről és lokálpatriotizmusáról (a református felekezethez tartozik, presbiteri feladatot is vállalt lakhelyén, Isaszegen), de családtörténeti témák is megjelentek a könyvben, amelyet a pilisvörösvári székhelyű Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület adott ki.