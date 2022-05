A meghívottak mindegyike szoros kapcsolatban áll az ünnepeltekkel, fesztiválokon, fellépéseken rendre találkoznak. Fenyőháziné Jakatics Margit, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Néptánccsoport alapító-vezetője azt mondta: ennél is kiterjedtebb a kapcsolatrendszerük, ám a körülmények most ennyi közreműködőre adtak lehetőséget. – Így is 150 fő állt színpadra – szögezte le Fenyőháziné Jakatics Margit, majd a tánccsoport alapításának körülményeiről beszélt. Mint mondotta: annak idején a tánc szeretete, a népi hagyományok éltetése miatt hozta létre, azzal a megkötéssel, hogy tagjai csak nyugdíjaskorú személyek lehetnek.

Sajnos, az alapítók közül már csak egyedül van, ám folyamatosan kapcsolódtak be a munkába újabb tagok. Jelenlegi felállásuk stabil, ennek köszönhetően rengeteget szerepelnek. Nemcsak Nagykanizsán és a város környékén, hanem a megye távolabbi pontjain is, de eljutottak többek közt a cserkeszőlői nemzetközi néptáncfesztiválra és Budapestre is. – A megyében tudomásom szerint mindössze egy olyan néptánccsoport van rajtunk kívül, amelynek tagságát ugyancsak nyugdíjasok alkotják – tette hozzá zárásként.