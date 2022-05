Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere az eseményen elmondta, hogy a Magyar falu programban nyertek támogatást a játszótér kialakítására. Többször pályáztak erre a célra, végül idén sikerült megvalósítani a tervet a korábbi játszótér helyén. A régi, elhasználódott elemeket elbontották, helyükre az előírt szabványoknak megfelelve multifunkciós mászóvár, hinta és mérleghinta is került, valamint pihenőpadokat és kerékpártárolót helyeztek ki. A polgármester hozzátette, hogy ezzel újabb funkcióval bővült a település központja, hiszen itt van a vásártér, ahol több közösségi programot, majálist, kemenceünnepet is rendeznek.

A játszótér kialakítására 4,8 millió forint pályázati támogatást költöttek, amit az önkormányzat kiegészített egymillió forinttal, így a tervezett kavicságy helyett ütés- álló gumiburkolatot fektettek le a játékok alá.

Az avatáson részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki arról beszélt, hogy Csesztreg központi szerepet tölt be a térségben, a helyi iskolába 22, az óvodába közel 20 településről járnak. Hangsúlyozta, hogy aki játszóteret épít, óvodát, iskolát fejleszt, az a jövőt készíti elő. Azt is elmondta, hogy a Magyar falu program folytatódik, szeretnék, ha a következő években a kisebb településeken is minden út, járda és közintézmény megújulna.

Az ünnepség idején az óvodások közül néhányan már birtokba vették a játszóteret, de a későbbiekben sem marad kihasználatlanul, hiszen az óvodába közel 70, a bölcsődébe 14 gyermek jár, míg az iskolások létszáma 163 fő. Az avatóünnepség végén Molnár Árpád plébános áldotta meg a játszóteret.