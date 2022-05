Palkovics László innovációs és technológiai miniszter bejelentette, hogy a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány 100 millió forint támogatást kapott új speciális mentőgépkocsi kifejlesztésére.

A startnál ott volt Vigh László országgyűlési képviselő is, aki közölte: a ZalaZone fogadóépülete harmadik alkalommal rajthelye a jótékonysági futásnak és mivel a körülmények ideálisak a versenyzők kiszolgálására, ezért mindig ez lesz a jótékonysági rendezvény kezdőpontja. Azt is elárulta, hogy a versenyre nevezési díjként 100 ezer forint fizetett be, és a táv legelején a mezőnnyel is tartott.