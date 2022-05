Természetesen búcsút is tartanak itt minden évben a névadó Árpád-házi Szent Erzsébet napját, a november 19-ét követő vasárnap. A régiek „Örzsehegynek” hívták a városrészt, s ma is büszkék a helyiek a szakrális épületre, amit temető vesz körül. A korábban egyharangos kis templom az 1880-as években épült, ám előtte is állt már itt kápolna, amit az 1720-as években húzhattak fel – olvasható a kutatásokban. Érdekesség még, hogy egy betörés után ellopták az oltárképet, így új Szent Erzsébet-festmény díszeleg a kápolnában.