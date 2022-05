Vigh László ország­gyűlési képviselő, miniszteri biztos elmondta: jubilál a rendezvény, hiszen tizedszer szervezi meg a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület.



– Annyit változik a forgatókönyv, hogy a választókörzetem 76 településének küldöttségei mellett Nagy Bálint képviselőtársam 100 települése is képviselteti magát a jelentős napon – mondta Vigh László. – A vásárban közel 50 környékbeli őstermelő, illetve kézműves mutatkozik be a portékáival. Emellett lehet majd látni zalai és határon túli kulturális, művészeti csoportokat, a díszvendégünk pedig ezúttal a szlovéniai Lendva lesz, Magyar János országgyű- lési képviselő vezetésével.



A gasztronómia is fontos szelete az eseménynek: minden látogató ebédet kap, számos zalai népi ételt készítenek.



A sajtótájékoztatón vendégként részt vett Egri Éva, Lendvajakabfa polgármestere. Tavaly a községüket képviselő Kovács Eszter készítette a diós sütőtök krémes tortát, mellyel nyert. A szervező egyesület képviseletében Csikós Dóra kiemelte: az idén sós, húsos finomságok versenyezhetnek, és településenként egy étel kerül majd a mezőnybe.