A tegnapi ünnepségen elhangzott: a beruházás összértéke 518 millió forint volt, az összeg a körforgalom kialakítása mellett fedezte a közművek cseréjét, a csapadékvíz elvezetésének kialakítását, az új buszmegállók megépítését, valamint az új burkolatok lerakását.

A beruházást Mórocz József, a Magyar Közút Zala megyei igazgatója jelentette készre, s elmondta: a körforgalom megépülésével sokkal biztonságosabbá vált a közlekedés, hiszen az érintett útszakaszokon több ezer jármű halad át naponta.

Balogh László polgármester is a közlekedés biztonságát emelte ki, mint mondta: korábban veszélyes volt a közlekedés ebben a kereszteződésben, így a kanizsaiak már régóta szerettek volna egy biztonságos megoldást, ami most meg is valósult. A polgármester egyúttal köszönetét fejezte ki Cseresnyés Péter képviselőnek, aki mindent elkövetett, hogy végre megépüljön a körforgalom.

Az avatáson részt vett Mórocz József, a Magyar Közút Zala megyei igazgatója (balról), dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Balogh László polgármester

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kereszteződés biztonságossá tétele azért is kiemelten fontos volt, mert a közelben lévő régi, és a mellette épülő új ipari park hamarosan a jelenleginél is nagyobb forgalmat és munkahelyeket generál majd. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedben számos közlekedésfejlesztési beruházás valósult meg, városszerte utakat, járdákat, kerékpárutakat építettek, illetve újítottak fel.

A tegnapi avatáson részt vett dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, aki köszöntőjében úgy fogalmazott: nem véletlen, hogy május 11-én avatják a létesítményt, hiszen ekkor van a kulturált közlekedés napja.

– A biztonságos és kulturált közlekedés megteremtésében az államnak is van feladata, ezért 2010 óta több mint 6500 kilométernyi mellékutat újítottunk fel – emlékeztetett az államtitkár, aki hozzátette: a Magyar Közút 2021-ben indult beruházásaiban mintegy 480 útszakasz újul meg 1276 kilométeren. A fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot.

Az avatáson elhangzott továbbá, hogy Zalaegerszeg és Nagykanizsa között négysávosítják a 74-es főutat, a tervek már készülnek, jövő nyárra pedig környezetvédelmi engedéllyel is rendelkezhet a tervezett beruházás.