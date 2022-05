A szervezők több „apróbb attrakcióval” készültek, mutatott körbe az Egregyi Múzeum előtti téren Hermann Katalin, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója.

Billege Bence és Hermann Katalin a hévízi gyermeknap kezdetén

Bemutatót tartottak a mentők, a tűzoltók és a rendőrség, s vonzó volt az arcfestés, illetve a kerékpáros ügyességi pálya is. A keszthelyi Feltámadás cserkészcsapat ötállomásos családi vetélkedővel készült erre a napra, amely után minden résztvevő csapat ajándékkal gazdagodott.

Újdonságként – amíg a lurkók felszabadultan játszottak-mókáztak – volt szülői sarok is, ahol olyan programokat mutattak be, amelyek a gyerekek nyári kikapcsolódását szolgálhatják. A téren lufibohóc is szolgált, kora este pedig két színpadi produkció szórakoztatta a résztvevőket: Bartha Tóni bábszínházi előadását interaktív táncbemutató követte.

Billege Bencével sok ifjú fotózkodott a nap során

– A fiatalok életében fontos, hogy van egy olyan nap, ami róluk szól – fogalmazott Hermann Katalin –, s ilyenkor még a „mindig rohanó” szülők is kizárólag rájuk koncentrálnak. Emellett ez a program közösségépítő erővel bír, így a gyereknapi rendezvény az emberi kapcsolatokat is formálja.

A nap során Billege Bence hivatásos katona tárlatvezetést tartott a római kori fegyver- és katonaviselet-kiállításban, amely az ő gyűjteményét mutatja be augusztus végéig. Sőt, segítségével autentikus pajzsokat is készíthettek a résztvevő ifjak, akik később részt vehettek a „légiós kiképzésen” is.

A hévízi programban ügyességi és játékos feladatok is szolgálták a kikapcsolódást

Az érdeklődők természetesen szemügyre vehették az Egregyi Múzeumban látható diorámákat, információs táblákat, illetve a minifigurákat és az életnagyságú, kompletten felöltöztetett bábukat, továbbá a védő- és támadófelszereléseket.

– Szokták mondani: a katona nem fázik, csak érzékeli az időjárás változását… – tette hozzá mosolyogva Billege Bence, arra utalva, ő esőben is szolgálja ezen a napon az érdeklődő gyerekeket.