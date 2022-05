A beruházás a Béke, Perlaki, Karácsony S., Szendrey és Helikon utcát is érinti. A közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásra kell készülniük, közölte a beruházó. A gázgerincvezeték rekonstrukciójával párhuzamosan a lakossági bekötő­vezetékek cseréjét is elvégzik, az előkertekben is dolgoznak majd. A munka július végére készül el.