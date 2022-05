A házigazdák mellett a szomszédos Gáborjánháza és Szijártóháza kosárfonói is felvonultatták munkáikat. Az elmúlt hónapokban a három hetési faluban összesen húszan csatlakoztak a kosárfonó szakkörhöz, ahol a Zalaszombatfán élő iparművész, Balog Anita közművelődési szakember vezette a munkát. Készítettek kínálótálcákat, illetve megtanulták a kosár elkészítését az alapoktól indulva. A kiállítás megnyitóján Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatóságának vezetője méltatta a munkákat. Mint mondta: Hetésben a három falu összefogása példaértékű, szép munkák, remekművek születtek.

Arról is szólt, hogy a Zala megyében elindított 95 szakkör közül 22 volt kosárfonó, melyekre többségében hölgyek jelentkeztek, miközben a kosárfonás egykor hagyományosan a férfiak feladata volt. A megyei igazgató az idén ősszel induló szakkörökről is tájékoztatta már a jelenlévőket. Eszerint 16 kézműves és egyéb tevékenység közül választhatnak majd a települések, terveznek például gyertyaöntés-, bútorfestésszakkört is. Hetésben van hagyománya a kosárfonásnak, volt, aki már ismerkedett ezzel korábban, de a többség kezdő volt. Bekapcsolódott a munkába a falu egyik legidősebb lakója, a 90. évét hamarosan betöltő Furján Gergő is, aki elmondta, hogy egykor édesapjától tanulta a kosárfonást. A szakkörön úgy látta, hogy díszesebben készítik a munkákat, mint ahogy azt ő szokta. A kiállítás május 30-ig tekinthető meg.