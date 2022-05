A kétnapos esemény szombaton kezdődött a Hetés kapuja pihenőhelynél, ahol a szimbolikus kapunyitáskor a térség településeinek polgármesterei köszöntötték az érkezőket. Az első állomáson, Gáborjánházán kemencében sütött kerek perecet kínáltak a vendégeknek, akik a tájegység régi viseleteivel ismerkedhettek, és kinyitott a szőttesműhely is. Szíjártóházán több napig készült füstölt búbos túrót, tökmagolajos babsalátát kóstolhattak, és Csányi Eliza kosárfonóval e mesterséget is kipróbálhatták. Zalaszombatfán is kóstolhattak helyi jellegzetességet, fumut, baba alakú kalácsot, majd szövésbemutatón vehettek részt az érdeklődők.

Az eső ellenére szép számmal érkeztek látogatók, hogy végigjárják az egymástól néhány kilométerre lévő falvakat. Vasárnap Bödeházán várták a vendégeket, a szentmisén a zsitkóci önkéntes tűzoltók is közreműködtek, délután a kultúrházban Nagy Beáta nemezkiállítása nyílt meg, a kultúrpajtában pedig helyi termékeket vásárolhattak. A kulturális műsor előtt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntötte a megjelenteket, majd a Trilla Kamarakórus és a Kerka Táncegyüttes lépett fel.