A településen élő amatőr alkotók mutatják be műveiket évről évre a hagyományosan nyár elején sorra kerülő kulturális fesztiválon. Az idei tárlat megnyitója előtt zenés-táncos műsor várta a közönséget, melyen Nyakas István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a kiállítókat és a fellépőket.

A folytatásban elsőként a helyi óvodások léptek színpadra, akik az iskolásokhoz hasonlóan több műsorszámmal készültek. Az előadások közt szerepelt szórakoztató színpadi jelenet, szavalat és táncos produkció is. A gyerekek mellett színpadra lépett a női tánckar és a helyi rendezvények állandó fellépőjének számító, néhány évvel ezelőtt alakított férfi nóta- és népdalkör is. Utóbbiak egy olyan tagjukról is megemlékeztek, aki már nem lehet velük.

A kiállítók – helyi festők, grafikusok, a képzőművészkör tagjai és mások – munkái közt láthatott a közönség hímzéseket, horgolt és kötött tárgyakat, grafikát, festményeket, fotókat, gravírozott üvegtárgyakat, dísztárgyakat, faragásokat, papírcsíkokból készített díszeket is. A faluhoz kötődő költő, Turbuly Lilla és a helyi kertmozgalom aktív koordinátoraként ismert Fercsák Lászlóné könyvei, írásai is megtalálhatók a tárlaton. A kiállítás június közepéig látogatható.