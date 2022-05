– A hídon egyre erősödő autóforgalom tette időszerűvé, hogy a kerékpárosoknak új és biztonságos közlekedést biztosítsunk, különválasztva az autós és a gyalogos forgalmat is – mondta a sajtóbejáráson Németh Gábor, a településrész önkormányzati képviselője. Hozzátette: a fejlesztés több körzetet is érint, így Pózva, Nekeresd és Kaszaháza kapcsolódik össze a kerékpárút segítségével, ami nemcsak infrastrukturálisan, de közösségi szinten is sok előnnyel jár.

Takácsné Czukker Szilvia, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője a kerékpárút gyöngyszemének nevezte a mederhidat. Elmondta, hogy a híd acélszerkezetének teljes felületét korrózióvédelemmel látták el. A tartószerkezet a hídnak a súlyát és ellensúlyát is meg fogja adni a víz felúszóerejével szemben, ugyanis ez egy olyan kisvízi mederhíd, ami nagyvízi levonulások esetén víz alá fog kerülni. A kerékpáros híd mindkét szélén 1,4 méter magas egyedi acélkorlát készül, melyek a nagyvízi levonulás esetén lehajthatók.